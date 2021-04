Göyçayda gənclərdən nümunəvi addım - FOTOLAR

Göyçayda gənclərdən nümunəvi addım.

Metbuat.az-ın bölgə müxbirinin verdiyi xəbərinə görə, Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzinin Göyçay nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə "Təmiz Göyçay" layihəsi baş tutub.

Layihə çərçivəsində Gənc Könüllülər və Göyçay gəncləri Göyçay çayı sahillərində təmizlik aksiyası həyata keçiriblər.

Aksiya çərçivəsində gənclər çayın məişət tullantıları atılan sahillərini təmizləyiblər.

Aksiyanın keçirilməsində məqsəd Göyçay çayı sahillərində təmizliyə riayət olunmasını təbliğ etmək, çay ərazilərinin məişət tullantıları ilə zibillənməsinin qarşısını almaq və gəncləri çay ətraf mühitinin mühafizəsi sahəsində mübarizəyə cəlb etməkdir.

İştirakçılar aksiyanın sonunda çay sahilində piknik ediblər.

Davud Tarverdiyev/ Metbuat.az

