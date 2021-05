İrəvanda gecə saatlarında atışma baş verib. Hadisə nəticəsində dörd nəfər yaralanıb, onların arasında Şenqavit və Malatiya inzibati bölgələrinin bələdiyyə başçıları da var.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası xəbər yayıb.

Bildirilir ki, yaralılardan üçü güllə, biri isə bıçaq yarası alıb.

Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerində tüfəng, tapança, giliz və qan izləri tapıblar.

Hadisə ilə əlaqədar cinayət işi açılıb.

