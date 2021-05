Aparıcı Kamran Həsənli və ailəsi koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Axşam.az-a açıqlamasında məlumat verib.

O bildirib ki, ailə üzvləri ilə birlikdə "Yeni Klinika"ya yerləşdirilib:

"Həyat yoldaşım, oğlum və mən 3 gündür xəstəxanaya yerləşdirilmişik. Müalicə gedir, yaxşıyıq".

