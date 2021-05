Məşhur türk aktyoru Burak Özçivit həyat yoldaşı Fahriye Evcenlə birlikdə bahalı avtomobili ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, avtomobil həvəskarı olan və həm də maşın kolleksiyası ilə tanınanan sənətçi əvvəlki “Ferrari” markalı avtomobilini yenisi ilə əvəz edib.

Özcevit eyni markadan olan lüks avtomobilə nə az, nə çox, 2 milyon 200 min lirə ödəyib.

Yeni avtomobilin fotolarını təqdim edirik:

