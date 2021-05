Prezident Vladimir Putin Rusiyanın “Açıq səma” sazişindən çəkilməsinə dair sənədi Dumaya təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kreml sözçüsü Dmitriy Peskov açıqlama verib. O bildirib ki, Moskvanın belə addım atmasına səbəb ABŞ-ın Açıq səma” sazişi yoluyla Rusiya barədə gizli məlumatlar əldə edə bilməsidir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

