Müğənni Günel Zeynalova "Həmin Zaur" proqramının qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi veriliş zamanı Xalq artistləri Faiq Ağayev, İlhamə Quliyeva və Aygün Kazımovanı parodiya edib.

"Onlar məndən inciməyəcəklər. Onları görmürəm. Görəndə də qucaqlaşırıq, görüşürük. Əvvəl çox parodiya edirdim" deyə, Günel söyləyib.(axşam.az)

