ŞOK ÇAĞIRIŞ: Türkiyə ordusu Qüdsə girməlidir

“İsrail Fələstinlə bağlı mövqeyini dəyişməsə irimiqyaslı müharibə qaçılmaz ola bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat partiyasının sədri Dövlət Baxçalı belə açıqlama verib. O dolayısı ilə Türkiyəni Qüdsdəki müqəddəs məkanları qorumaq üçün müdaxilə etməyə çağırıb:

“Artıq qərar verilməlidir. İsrailin hücumlarını həzm etmək mümkünsüz hala gəlib. Belə davam edərsə ya qlobal ya da regional müharibə son seçim kimi qarşımıza çıxacaq. 400 il hakimiyyətimiz altında olan Qüds yardım gözləyir.1-ci dünya müharibəsi dövründə Suriya-Fələstin cəbhəsində məğlub olduqdan sonra mənəvi xatirələrimizi geridə saxlayaraq Qüdsdən çəkildik. O gün bu gündür. 104 ildir Qüds bizə həsrət, biz Qüdsə həsrətik”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.