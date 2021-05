SON DƏQİQƏ! Əhaliyə ŞAD XƏBƏR: Buna hamı sevinəcək - RƏSMİ

Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız gedə biləcəyi ölkələrin siyahısı yenilənib.Metbuat.az xəbər verir ki, ”HenleyPartners” şirkətinin reytinqinə əsasən, azərbaycanlılar 66 ölkəyə vizasız səfər edə bilərlər, amma viza şərtləri fərqlidir.



Bəzi ölkələr üzrə vizanı elektron qaydada, bəzilərində hava limanında almaq olar, bəzilərində isə vizaya ehtiyac yoxdur.



Azərbaycan Respublikasının və müvafiq xarici ölkənin qanunvericiliyinə əsasən, beynəlxalq sərhədkeçmə hüququ verən və növündən asılı olmayaraq hər hansı növ etibarlı pasporta – o cümlədən, diplomatik, xidməti (və ya rəsmi/xüsusi) və ya ümumvətəndaş pasportuna malik vətəndaşlar daxildir.

Başqa sözlə, "xarici pasport”u olanlar da bu ölkələrə vizasız gedə bilərlər:



1. Belarus – vizadan azaddır/ 90 gün



2. Gürcüstan – vizadan azaddır/ 360 gün



3. Qazaxıstan – vizadan azaddır/ 90 gün



4. Qırğızıstan – vizadan azaddır



5. Moldova – vizadan azaddır / 90 gün



6. Özbəkistan – vizadan azaddır /90 gün



7. Rusiya Federasiyası – vizadan azaddır /90 gün



8. Tacikistan – vizadan azaddır /90 gün



9. Ukrayna – vizadan azaddır /90 gün



10. Bahamas – vizadan azaddır/ 90 gün



11. Banqladeş – aeroportda viza / 30 gün



12. Barbados – vizadan azaddır/28 gün



13. Bolivia – aeroportda viza/e-viza/90 gün



14. Bosniya və Hersoqoviniya – vizadan azaddır/ 90 gün



15. Kamboca – aeroportda viza /e-viza/30 gün



16. Cape Verde – aeroportda viza



17. Kolumbiya – vizadan azaddır/ 90 gün



18. Komor – aeroportda viza/ 45 gün



19. Ivory Coast – əvvəlcədən qeydiyyatla



20. Kuba – turist kartı ilə/30 gün



21. Djibouti – e-viza



22. Dominik – vizadan azaddır/ 21 gün



23. Ekvador – vizadan azaddır/ 90 gün



24. Efiopiya – e-viza



25. Qabon – e-viza



26. Qvineya-Bissau – aeroportda viza/e-viza/90 gün



27. Haiti – vizadan azaddır/ 90 gün



28. Hindistan – e-viza



29. İndoneziya – vizadan azaddır/ 30 gün



30. İran – vizadan azaddır/ 14 gün



31. Yamayka – aeroportda viza

32. İordaniya – aeroportda viza



33. Laos – aeroportda viza/ 30 gün



34. Livan – aeroportda viza/ 30 gün



35. Lesotho – e-viza/ 14 gün



36. Macao – aeroportda viza/ 30 gün



37. Makedoniya – vizadan azaddır/ 90 gün



38. Malayziya – vizadan azaddır/ 30 gün



39. Maldivlər – aeroportda viza/ 30 gün



40. Marşal adaları – aeroportda viza/ 60 gün



41. Mavritaniya – aeroportda viza



42. Mauritius – aeroportda viza/ 60 gün



43. Mikroneziya – vizadan azaddır/ 30 gün



44. Çernoqoriya – vizadan azaddır/ 90 gün



45. Mozambik – aeroportda viza/ 30 gün



46. Namibiya – vizadan azaddır/ 90 gün



47. Nepal – aeroportda viza/ 90 gün



48. Nikaraqua – aeroportda viza/ 30 gün



49. Oman – e-viza



50. Palau – aeroportda viza/ 30 gün



51. Fələstin – vizadan azaddır



52. Qətər – vizadan azaddır/ 30 gün



53. Ruanda – aeroportda viza/e-viza/30 gün



54. Samoa – aeroportda viza/ 60 gün



55. Serbiya – vizadan azaddır/ 360 gün



56. Seyşel adaları – turist qeydiyyatı /30 gün



57. Somali – aeroportda viza/ 30 gün



58. Şri Lanka – elektron turist qeydiyyatı/30 gün



59. Sent Vinsent və Qrenadalar – vizadan azaddır/ 30 gün



60. Timor-Leste – aeroportda viza/ 30 gün



61. Toqo – aeroportda viza/ 7 gün



62. Türkiyə – vizadan azaddır/ 30 gün



63. Tuvalu – aeroportda viza/ 30 gün



64. Uqanda – aeroportda viza/ e-viza



65. Vanuatu – vizadan azaddır/ 90 gün



66. Vyetnam – e-viza

