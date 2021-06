Ötən il ailə həyatı quran tanınmış alman aktyor Niklas Kastello və hollandiyalı model Silvie Meisin çimərlikdəki səmimi görüntüləri kameraların hədəfinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransada istirahət edən cütlük olduqca əyləncəli anlar yaşayıblar.

Qeyd edək ki, model bundan əvvəl tanınmış futbolçu Rafael van der Vaartla ailəli idi.



