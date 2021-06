"Neftçi" - "Spartak" matçının başlama saatı açıqlandı

"Neftçi"nin Sloveniya toplanışında Rusiyanın "Spartak" (Moskva) komandası ilə yoxlama matçının başlama saatı açıqlanıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, iyunun 29-da oynanılacaq görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:30-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, iyunun 18-də təlim-məşq toplanışı üçün Sloveniyaya yollanacaq "Neftçi" orada 3 yoxlama oyunu keçirəcək. "Ağ-qaralar" "Spartak"la matçdan öncə - iyunun 21-də Sloveniyanın “Olimpiya” (Lyublyana) komandası ilə üz-üzə gələcək. Ayın 25-dəki rəqib isə hələ müəyyənləşməyib.

