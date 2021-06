"Qarabağ"ın Avstriyadakı oyunlarının vaxtı açıqlandı

"Qarabağ"ın yeni mövsüm üçün hazırlıq planı açıqlanıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ilk mərhələ Bakıda keçiriləcək.

Paytaxtda 2 yoxlama oyunu nəzərdə tutulub. Ağdam təmsilçisi iyunun 26-da “Keşlə”, 30-da isə “Sumqayıt”la qarşılaşacaq.

Toplanışın 2-ci mərhələsi Avstriyada baş tutacaq. 12 günlük hazırlıq müddətində 3 yoxlama oyunu planlaşdırılır. Komanda iyulun 7-də Bolqarıstanın MOİK (Sofiya) klubu ilə üz-üzə gələcək. İyulun 11-ə nəzərdə tutulan oyunda isə rəqib Rusiya "Arsenal"ı olacaq. Sonuncu rəqibin adına daha sonra aydınlıq gələcək.

