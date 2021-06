Bakıda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az“Report”a istinadən xəbər verir ki, hadisə Xəzər rayonunda qeydə alınıb.

Mərdəkan qəsəbəsində 99-LO-632 dövlət nömrə nişanlı “Reno” markalı avtomobil, 99-VX-039 dövlət nömrə nişanlı “Opel” markalı avtomobil, eləcə də “Volkswagen” markalı avtomobillər toqquşub.

Qəza zamanı “Opel”də olan bir nəfər (şəxsiyyət dəqiqləşdirilir -red) ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

