Əfqanıstanın Tacikistanla sərhəddə yerləşən Şirhan keçid qapısı Taliban terrorçularının nəzarətinə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gecə hücuma keçən terrorçular bir neçə əsgəri girov götürüb. Tələfat barədə məlumat yoxdur.Hərbçilərin hamısı bölgəni tərk edib.

