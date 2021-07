İspaniya yarımfinalda

Bu gün Avro-2020-də 1/4 final mərhələsinə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 2 matç keçirilir. Əvvəlcə İsveçrə İspaniya ilə üz-üzə gəlib. Günün digər oyununda isə Belçika İtaliya ilə qarşılaşacaq.



Qeyd edək ki, sabah keçiriləcək iki görüşlə 1/4 finala yekun vurulacaq.



Avro-2020, 1/4 final



2 iyul



20:00. İsveçrə - İspaniya - 1:1 (Penaltilər seriyası - 1:3)

Qollar: Zakariya, 8-avtoqol (0:1), Şakiri, 68 (1:1)

Qırmızı vərəqə: Freuler, 78 (İsveçrə)

Baş hakim: Maykl Oliver (İngiltərə)

Sankt-Peterburq, "Sankt-Peterburq Arena"



23:00. Belçika - İtaliya

Baş hakim: Slavko Vinçiç (Sloveniya)

Münhen, "Münhen Futbol Arenası"



3 iyul



20:00. Çexiya - Danimarka

Baş hakim: Byorn Kuypers (Niderland)

Bakı, Bakı Olimpiya Stadionu



23:00. Ukrayna - İngiltərə

Baş hakim: Feliks Brix (Almaniya)

Roma, Olimpiya Stadionu

