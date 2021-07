Aygün Kazımova sevənlərinə yeni klip təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xalq artisti “De” adlı yeni mahnısını ekranlaşdırıb.

Mahnının sözləri və musiqisi Nicat Məlikova, aranjımanı isə Şahin Tayfuna aiddir. Bəzi səhnələrinin hovuzda lentə alındığı klip daha çox Xalq artistinin cəsarətli kadrları ilə diqqət çəkib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.