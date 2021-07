Qanada aidiyyatı hökumət qurumları ölkənin üç bölgəsində quş qripi xəstəliyinin yayıldığı barədə məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər veri ki, xəstəlik ölkənin kənd təsərrüfatı sektorunun bir hissəsi olan quşçuluğa böyük ziyan vura bilər.



Artıq Qanada quş qripi nəticəsində altı min quş təlaf olub. Ölkə daxilində ev quşlarının qripin yayıldığı bölgələrdə yerdəyişməsi qadağan edilib.

Həmçinin Nigeriya, Toqo və bir sıra digər ölkələrə quş idxalına qadağa qoyulub.

