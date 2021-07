Həyat yoldaşından ayrılan "Fəlakət" bu qızla eşq yaşayır? - Səmimi görüntülər / FOTOLAR

Fəlakət obrazı ilə tanınan aktyor Elşən Orucovun videoblogerlə eşq yaşadığı iddiaları dolaşır.

Metbuat.az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, istedadlı aktyor birgə çəkildikləri filmlərdə dəfələrlə tərəf müqavili olan Aydan adlı videoblogerlə səmimi görüntüləri bu iddiaları artırıb.

Xatırladaq ki, Fəlakət obrazı ilə tanınan aktyor Elşən Orucov həyat yoldaşı İlahədən 2019-cu ilin avqustunda ayrılıb. Cütlüyün rəsmi boşanması isə bir neçə ay əvvəl baş tutub.

Bu da Elşənin Aydanla filmdən və kamera arxası görtüntüləri:

