Sumqayıtda 21 yaşlı gənc intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2000-ci il təvəllüdlü İbrahimov Yəhya Asif oğlu yaşadığı ünvanda özünü asıb. İntiharın səbəbləri bilinmir.

Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Unikal.org

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.