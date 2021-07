"Baku Bus” MMC-yə məxsus avtobus piyadanı vurub.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Gürcüstan vətəndaşı 1966-ci il təvəllüdlü Niyaz Qasımov idarə etdiyi 90-JU-826 dövlət nömrə nişanlı 125 saylı xətt avtobusu ilə yolu keçən 1962-ci il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Təranə Zamanovanı vurub.

O, xəstəxanaya yerləşdirilsə də, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

