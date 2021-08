Füzulidə ağır qəza: Bir ölü, dörd yaralı

Füzuli rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisə baş verib.

Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, rayonun Araz Dilağarda kəndi ərazisində rayon sakini Ş.Quliyevin idarə etdiyi “Mercedes-Benz” və S.Əsədovun idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobillər toqquşub.

Qəza nəticəsində hər iki sürücü və onların üç sərnişini xəstəxanaya yerləşdirilib, sərnişinlərdən Cəsur Əsədov avqustun 3-də yerləşdirildiyi tibb müəssisəsində ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

