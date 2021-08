Bakının Sabunçu rayonu ərazisində oğurluq olub.

DİN-dən “Qafqazinfo”ya verilən məlumata görə, əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki gözəllik salonlarının birindən 20 manat, içərisində 4000 manat və 100 ABŞ dolları pul olan seyfi oğurlamaqda şübhəli bilinən Kürdəmir rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş C.Rüstəmov saxlanılıb.

