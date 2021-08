Tacikistanda dağlarda azmış rusiyalı turistlərə yardım etmək üçün gedən xilasedici helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, pilot ölüb, helikopterin göyərtəsindəki 4 xilasedici isə yaralanıb.



