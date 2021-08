Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Baş katibi Stanislav Zas Ermənistana səfər edib.

Metbuat.az rus KİV-nə istinadən xəbər verir ki, iki günlük səfər çərçivəsində S. Zas Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və xarici işlər nazirinin səlahiyyətlərini icra edən Armen Qriqoryan və müdafiə naziri Arşak Karapetyanla görüşəcək.

