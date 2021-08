Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) "112" qaynar telefon xəttinə, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Aşıq Ələsgər küçəsi yaxınlığında, açıq ərazidə yanğın hadisəsi barədə məlumat daxil olub.

Metbuat.az-ın FHN-in saytına istinadən verdiyi məlumata görə, FHN Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri yanğınsöndürmə işlərinə cəlb olunub.

İlkin məlumata əsasən açıq ərazidə kol-kos yanır.

Əlavə məlumat veriləcək.

