Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Nikolay Patruşev, Əfqanıstan ssenarisinin Ukraynada təkrarlanacağını istisna etməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "İzvestiya" qəzetinə verdiyi müsahibədə Patruşev, Ukrayna hakimiyyətinin NATO -ya daxil olmaq üçün Qərb ölkələrinə "sədaqətlə xidmət etdiyini" söyləyib. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi əlavə edib ki, müəyyən bir vaxtda Ağ Ev hətta "Kiyev tərəfdarları haqqında" xatırlamaya bilər. O ki qaldı Əfqanıstandakı vəziyyətə, Patruşev də qeyd edib ki, bu ölkədəki vəziyyət Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının nəzərindədir.

"Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə növbəti əməliyyat iclaslarından birində bu məsələ əsas mövzu olacaq. Bölgədə sabitliyi təmin etmək üçün əlavə tədbirlər müzakirə ediləcək. Təhlükəsizlik şuraları, hüquq -mühafizə orqanları, xüsusi xidmət orqanları və hərbi idarələr vasitəsi ilə Əfqanıstana ən yaxın dövlətlərlə, ilk növbədə Tacikistan və Özbəkistanla, həmçinin Çin, İran, Hindistan və Pakistanla əlaqələr gücləndirilmişdir. Bu xüsusda KTMT və ŞƏT-in potensialından da fəal istifadə edəcəyik ", - deyə o bildirib. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi əlavə etdi ki, Moskva Mərkəzi Asiyada təhlükəsizliyi təmin etmək üçün Özbəkistan və Türkmənistanın KTMT ilə daha sıx əməkdaşlığını alqışlayır.

"Bizim prioritet vəzifəmiz Əfqanıstandan miqrasiya axını üzərində nəzarəti təmin etmək, bölgəni qaçqınlar adı altında sərhəd boyu terrorçuların hərəkətindən, radikal ideologiyanın yayılmasından, silah qaçaqmalçılığından və narkotik ticarətindən qorumaqdır", - deyə Patruşev izah edib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

