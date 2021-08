Perunun Ualyaqa çayında iki qayıq toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı azı 11 sərnişin həyatını itirib. 6 sərnişin xəsarət alıb. İtkin düşənlərin olduğu bildirilir. Onların axtarışları davam edir. Şahidlərin sözlərinə görə, hadisə zamanı qayıqda 20 uşaq olub.

Sağ qalanlar öz səyi nəticəsində üzərək sahilə çıxıblar.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.