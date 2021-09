Lənkəranda şəhid ailələri ziyarət edilib - FOTOLAR

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun maliyyə dəstəyi və Lənkəran rayonu Osakücə kənd məscidi dini icmasının layihəsi əsasında vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələrinə ziyarət davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, həyata keçirilən layihə çərçivəsində sentyabrın 12-də Lənkəran rayonu Gəgiran kəndində şəhidlərimiz Rasim Mirzəyev, Qalib Nurizadə, Baloğlan Əhədli, Cil kəndində Heydər Qənbərzadə, Araz Həbibov, sentyabrın 13-də Velədi kəndində Samir Quliyevin ailəsi ilə görüş keçirilib, Qurani-Kərim və müxtəlif hədiyyələr təqdim edilib.

Şəhidlərimizin əziz xatirəsi ehtiramla yad edilərək ruhlarına dualar oxunub. Keçirilən görüşlərdə Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Lənkəran bölgəsi üzrə şöbəsinin əməkdaşı Emin Həmidli, Sosial Xidmətlər Agentliyinin 13 saylı filialının müdiri Ramin Hüccətov, Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin (Ombudsman) Cəlilabad Regional Mərkəzinin rəhbəri Ziya İsmayılov, Lənkəran Dövlət Universiteti nəzdində Sosial və Aqrar-Texnoloji kollecin ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə direktor köməkçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cəmil Quliyev, Gəgiran kənd tam orta məktəbinin direktoru Ziyafəddin Cavadov, Cil kənd məscidi dini icmasının sədri Əliəşrəf Əliyev, Osakücə kənd məscidi dini icmasının sədri Rizvan Dadaşov, Gəgiran kənd məscidi dini icmasının sədri Nəsir Rəcəbov və Velədi kənd məscidi dini icmasının sədri Ramin Mehrəliyev iştirak edib.

