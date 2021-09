Messi meydanda 76 dəqiqə qala bildi - Baş məşqçi onu bu futbolçu ilə əvəzlədi

Fransa Birinci Futbol Liqası komandalarından olan Paris Saint-Germain (PSJ) səfərdə "Olympique Lion"u 2-1 məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matçın ilk hissəsi qolsuz bitib. Belə ki, Lionel Messi oyunun 32 -ci dəqiqəsində cərimə meydançasında qol mövqeyindən yararlana bilməyib. Matçın 37 -ci dəqiqəsində isə Messinin topu dirəyə dəyərək çölə çıxıb.

İlk dəfə öz azarkeşləri qarşısında oynayan Messi 76 dəqiqə meydanda qala bilib. Onun yerinə meydana 76-cı dəqiqədə müdafiəçi Əşrəf Hakimi daxil olub. Məlumata görə, Messi əvəzləndikdən sonra məşqçi ilə əl sıxmayıb.



Oyunun 54-cü dəqiqəsində rəqib komanda PSJ-nin qapısından qolu keçirə bilib. Neymar tezliklə penalti zərbəsini uğurla reallaşdıraraq hesabı bərabərləşdirib. Paris təmsilçisinin qələbə qolunu ikinci hissəyə əlavə edilmiş 3 dəqiqəlik vaxtda argentinalı Mauro İkardi vurub - 2:1.

Qeyd edək ki, bu Messinin Paris klubunun heyətində üçüncü oyunu olub. Argentinalı futbolçu hələlik qol vura bilməyib.

