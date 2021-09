Sosial şəbəkədə Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayevanın həyat yoldaşı ilə görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az həmin fotoları təqdim edir:

Xatırladaq ki, ifaçı "Simurq" futbol klubunun eks-prezidenti Zaur Məmmədovla evlidir. Cütlüyün Dəniz adlı bir qızı var.



