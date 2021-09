"HBO" yeni mövsümün filmlərini yayımladı - FOTOLAR

"HBO Max" onlayn kinoteatr xidməti, "YouTube" səhifəsində bu ilin yeni mövsümünün filmlərini yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlayn kinoteatrın yeni məhsulları arasında "Vərəsələr", "Eyforiya", "Həvəsinizi kəsin", "Ağ qarğa" və "Kollec qızlarının seks həyatı" seriallarının mövsümlərinin anonsları var. Videoda, "Matrix 4" filmindən fraqmentləri və "Denis Villeneuve"nin "Dune" filminin bir neçə saniyəsini görə bilərsiniz .

"HBO Max"ın manşetlərində yenidən çəkilən "Böyük şəhərdə seks" filminin ilk kadrları da nümayiş edilib. Oradakı hadisələr original şounun finalından 20 il sonra baş verir.



Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

