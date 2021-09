Teymur Mirzəyev vəfat etdi

Xalq artisti Teymur Mirzəyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki bu haqda Rəşid Behbudov fondunun direktoru Kamil Şahverdiyev sosial şəbəkə hesabında bildirib.

O, "Qaya" estrada-simfonik orkestrinin bədii rəhbərinin fotosunu yayımlayaraq bunları yazıb:

“Bu gün ikinci üzücü xəbər də özünü çox gözlətmədi. Kanadada yaşayan gözəl bəstəkarımız Adil Bəbirovun ölüm xəbərindən sonra yəhudi dostlar daha bir acı məlumatı çatdırdılar. İsraildə yaşayan məşhur "Qaya" ansamblının yaradıcılarından biri Teymur Mirzəyev də bu gün dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin! Yeri behişt olsun!”.

Xatırladaq ki, Teymur Mirzəyev 1936-cı ildə Ağdamda dünyaya gəlib. Almaniya, Avstriya, Amerika, Türkiyə, Hindistan, Afrika, İsrail, Kanada, Gürcüstan, Ukrayna kimi ölkələrdə musiqimizi təbliğ edib. 1961-ci ildə "Qaya" Dövlət ansamblının yaradıcısı, bədii rəhbəri və solisti olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.