ATV telekanalının “Bizimləsən” proqramında “Vətən müharibəsi” şəhidləri anılıb.

Metbuat.az proqramın qonaqlarından olan Xalq aristi Flora Kərimova şəhidlərdən danışarkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

“Utanıram ağlamağa. Bu gün ağlamırlar, bu gün sevinirlər, amma ürəyimlə bacarmıram. Qorxu içindəyəm. Sanki xəstə anadır, yapışırsan ki, alma əlimdən. Bu gün mənim 80 yaşım var. Yalvarıram Allaha ki, alma Azərbaycanı əlimdən”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.