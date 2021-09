UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin II turunda "Paris Saint-Germain" (PSJ) "Mançester Siti"ni qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma ulduz fubolçu Lionel Messinin 8 və 74-cü dəqiqədə vurduğu qolların hesabına PSJ-nin qələbəsi ilə bitib. Bu hesabla PSJ xal cədvəlində birinci yerdə, "Mançester Siti" isə 3 -cü yerdə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, bununla da argentinalı futbolçu PSJ -də ilk qolunu vurub.

