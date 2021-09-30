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Avropa Liqasının II turuna start verilir

Avropa Liqasının II turuna start verilir
09:25 30 Sentyabr 2021
145 İdman
Gülər Seymurqızı
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Bu gün UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində II turuna start verilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" Fransada "Marsel"in qonağı olacaq. "Fənərbağça" isə İstanbulda Yunanıstan "Olimpiakos"u ilə qarşılaşacaq.

Bundan başqa, Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi "Legiya" klubu Polşada İngiltərə "Lester"ini qəbul edəcək.

UEFA Avropa Liqası

Qrup mərhələsi, II tur

A qrupu

20:45. "Sparta" (Praqa, Çexiya) - "Reyncers" (Şotlandiya)

20:45. "Lion" (Fransa) - "Bröndbü" (Danimarka)

Xal durumu: "Lion" - 3, "Sparta" -1 "Bröndbü" - 1, "Reyncers" - 0.

B qrupu

20:45. "Şturm" (Qrats, Avstriya) - PSV (Eyndhoven, Niderland)

20:45. "Real Sosyedad" (İspaniya) - "Monako" (Fransa)

Xal durumu: "Monako" - 3, "Real Sosyedad" - 1, PSV - 1, "Şturm" - 0.

C qrupu

20:45. "Legiya" (Polşa) - "Lester" (İngiltərə)

20:45. "Napoli" (İtaliya) - "Spartak" (Moskva, Rusiya)

Xal durumu: "Legiya" - 3, "Napoli" - 1, "Lester" - 1, "Spartak" - 0

D qrupu

20:45. "Antverpen" (Belçika) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya)

20:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)

Xal durumu: "Olimpiakos" - 3, "Fənərbağça" - 1, "Ayntraxt" - 1, "Antverpen" - 0

E qrupu

23:00. "Marsel" (Fransa) - "Qalatasaray" (Türkiyə)

23:00. "Latsio" (İtaliya) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)

Xal durumu: "Qalatasaray" - 3, "Marsel" - 1, "Lokomotiv" - 1, "Latsio" - 0.

F qrupu

23:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "Midtüllan" (Danimarka)

23:00. "Lüdoqorets" (Razqrad, Bolqarıstan) - "Srvena Zvezda" (Belqrad, Serbiya)

Xal durumu: "Srvena Zvezda" - 3, "Lüdoqorets" - 1, "Midtüllan" - 1, "Braqa" - 0.

G qrupu

23:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Betis" (İspaniya)

23:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Bayer" (Leverkuzen, Almaniya)

Xal durumu: "Betis" - 3, "Bayer" - 3, "Seltik" - 0, "Ferentsvaroş" - 0

H qrupu

23:00. "Vest Hem" (İngiltərə) - "Rapid" (Vyana, Avstriya)

23:00. "Genk" (Belçika) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)

Xal durumu: "Vest Hem" - 3, "Genk" - 3, "Rapid" - 0, "Dinamo" - 0.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
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metbuat.az

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