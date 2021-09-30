Avropa Liqasının II turuna start verilir

Bu gün UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində II turuna start verilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray" Fransada "Marsel"in qonağı olacaq. "Fənərbağça" isə İstanbulda Yunanıstan "Olimpiakos"u ilə qarşılaşacaq.
Bundan başqa, Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi "Legiya" klubu Polşada İngiltərə "Lester"ini qəbul edəcək.
UEFA Avropa Liqası
Qrup mərhələsi, II tur
A qrupu
20:45. "Sparta" (Praqa, Çexiya) - "Reyncers" (Şotlandiya)
20:45. "Lion" (Fransa) - "Bröndbü" (Danimarka)
Xal durumu: "Lion" - 3, "Sparta" -1 "Bröndbü" - 1, "Reyncers" - 0.
B qrupu
20:45. "Şturm" (Qrats, Avstriya) - PSV (Eyndhoven, Niderland)
20:45. "Real Sosyedad" (İspaniya) - "Monako" (Fransa)
Xal durumu: "Monako" - 3, "Real Sosyedad" - 1, PSV - 1, "Şturm" - 0.
C qrupu
20:45. "Legiya" (Polşa) - "Lester" (İngiltərə)
20:45. "Napoli" (İtaliya) - "Spartak" (Moskva, Rusiya)
Xal durumu: "Legiya" - 3, "Napoli" - 1, "Lester" - 1, "Spartak" - 0
D qrupu
20:45. "Antverpen" (Belçika) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya)
20:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)
Xal durumu: "Olimpiakos" - 3, "Fənərbağça" - 1, "Ayntraxt" - 1, "Antverpen" - 0
E qrupu
23:00. "Marsel" (Fransa) - "Qalatasaray" (Türkiyə)
23:00. "Latsio" (İtaliya) - "Lokomotiv" (Moskva, Rusiya)
Xal durumu: "Qalatasaray" - 3, "Marsel" - 1, "Lokomotiv" - 1, "Latsio" - 0.
F qrupu
23:00. "Braqa" (Portuqaliya) - "Midtüllan" (Danimarka)
23:00. "Lüdoqorets" (Razqrad, Bolqarıstan) - "Srvena Zvezda" (Belqrad, Serbiya)
Xal durumu: "Srvena Zvezda" - 3, "Lüdoqorets" - 1, "Midtüllan" - 1, "Braqa" - 0.
G qrupu
23:00. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) - "Betis" (İspaniya)
23:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Bayer" (Leverkuzen, Almaniya)
Xal durumu: "Betis" - 3, "Bayer" - 3, "Seltik" - 0, "Ferentsvaroş" - 0
H qrupu
23:00. "Vest Hem" (İngiltərə) - "Rapid" (Vyana, Avstriya)
23:00. "Genk" (Belçika) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)
Xal durumu: "Vest Hem" - 3, "Genk" - 3, "Rapid" - 0, "Dinamo" - 0.