Kolumbiyalı müğənni Şakiraya iki çöl donuzu hücum edib.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə məşhur müğənni 8 yaşlı oğlu ilə Barselonadakı parkda gəzəndə baş verib.

Şakira donuzların hücumu nəticəsində çantasız qalıb.

İndi silinən “Instagram” hekayələrində Şakira cib telefonunun olduğu çantasını donuzların meşəyə sürüklədiyini söyləyib.



Sənətçi nəticədə öz əşyasını tapıb, ancaq onun dediyinə görə, yararsız hala düşüb.

