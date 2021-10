​ Toylara gitaraçı kimi getdi, anasının sözü ilə sevdiyi qızı atdı - Tanımadığımız Səyyad Əlizadə

Xəbərverdiyimiz kimi, ötən gün müğənni Səyyad Əlizadə koronavirusdan vəfat etdi.

Səyyad Əşrəf oğlu Əlizadə 6 avqust 1958-ci ildə Füzuli rayonunun Babı kəndində anadan olub. İlk təhsilini Babı kəndindəki orta məktəbdə alıb. 15 yaşında atası Əşrəf kişi dünyasını dəyişir. Uşaq yaşlarından məktəbdə keçirilən şənliklərdə və rayon ansamblında oxumağa başlayır. 8-ci sinifdə oxuyarkən Füzuli rayonunda münsiflər heyətinə Ağabala Abdullayevin rəhbərlik etdiyi müsabiqədə qalib olur. Ağabala müəllim sonradan onu bir kənara çəkib deyir: "Çalış, bu sənətdə öz yolun olsun, səsin gözəldir, məlahətlidir, çalış, yarımçıq qalmasın".

1976-cı ildə orta məktəb şagirdi olan Səyyada atası təzə gitara alır. Səyyad bu gitara ilə toylara getməyə başlayır. Günlərin birində öz tarix müəllimi Allahverənlə bir qadın toyuna gedir. Toyu onun müəllimi aparacaqdı. Qadınlar müğənnidən Məmmədbağır Bağırzadənin həmin dövrdə böyük məşhurluq qazanan “İstəmir məni” mahnısını istəyirlər. Müğənni mahnını bilmədiyini deyir. Bu zaman Səyyad ayağa qalxıb mahnını oxumağa başlayır. Bundan sonra qadınlar deyirlər ki, toyu müğənni yox, o oxusun. O gündən Səyyad toylara getməyə başlayır. 1977-ci ildə İnşaat Mühəndisləri İnstitutuna daxil olur.

İkinci kursda oxuyanda - 19 yaşında Azərbaycan Dövlət Televiziyasından instituta gəlib verilişdə oxuması üçün tələbə axtarırlar. İnstitutun nəzdindəki ansamblın solisti olan Səyyad iyirmi nəfərin içindən seçilərək "Xoş gördük, tələbə" verilişinə dəvət olunur. Və müğənni kimi efirdə ilk çıxışını edir.

İnstitutu qurtaranda, 1981-ci ildə Kiyev şəhərinə Metro-Tikinti idarəsinə növbə rəisi göndərilir. Orada Bakı metropoliteninin keçmiş rəisi Tağı Əhmədovla tanış olub dostlaşır.

***

Səyyad Əlizadə 1981-ci ildə “Oxu tar” müsabiqəsinin qalibi olandan sonra bəstəkar Süleyman Ələsgərov onu konservatoriyaya dəvət edir, imzalı kitablarını bağışlayır və deyir ki, sən mütləq təhsil almalısan.

Kiyevdə yaşayarkən bir rus qızıyla tanış olur. Qıza vurulur. Onunla evlənmək istəyir. Lakin bu barədə evlərinə zəng vurub deyəndə, anası qəti şəkildə etiraz edir. Deyir, olmaz, çıx Bakıya gəl! Atasını erkən itirən, anasının əziyyəti ilə böyüyən Səyyad onun sözündən çıxa bilmir, sevdiyi qızı atıb, Bakıya qayıdır.

***

Anası ona azərbaycanlı bir qızla evlənməyi məsləhət görür. Müsahibələrinin birində Səyyad Əlizadə bu haqda deyir:

“Fikirləşdim ki, sevməsəm, necə evlənə bilərəm? Dedi, yox, sən filankəsin qızını alacaqsan. Qız da Naxçıvanda oxuyurdu. Mən də ərköyün olmuşam. Qızlar həmişə arxamca qaçıblar. Anam qayıtdı ki, qızla telefonla danış. Mən də zəng elədim, qız soruşdu, kimdir? Adımı dedim, məni tanıyırdı, çünki o vaxt efirdə olurdum. Bu da bilirdi ki, Əşrəf kişinin oğlu filankəsəm. Dedi, siz kimsiniz, mənə zəng edirsiniz? Mən də onun bu sözünə çox əsəbləşdim. Naxçıvanda dostum vardı, əsəbimdən ora getdim, onu orada tapdım. Qızı çağırtdırdım, gəlib məni gördü, gələcəyimi gözləmirdi axı. Mən də coşmuşam, başlamışam ki, sən kimsən, mənə belə cavab verirsən, mən heç səni tanımıram. Dedim, mənə gəlirsən gəl, gəlmirsən, heç səni tanımıram, anamın xahişi ilə sənə zəng etmişdim. Bu qız başını qaldırıb bir kəlmə demədi. Bu, mənim xoşuma gəldi. Dostum da qayıtdı ki, sən camaatın qızının üstünə niyə qışqırırsan. Özlüyümdə fikirləşdim ki, bu, yaxşı qızdır. Gözəl, uzun saçlı qız idi. Xəyalımdakı qadın idi. Sonra bir-birimizi sevdik. Atasıgil onu başqasına vermək istəyirdi. Getmədi. Biz 1987-ci ildə ailə qurduq”.

Elə həmin ildə müğənni "Təbrizim" adlı albomu buraxır. Ardınca "Bəyaz gecələr" mahnısını ifa edir. Bu mahnı dövrün ən populyar mahnısına çevrilir. Səyyad Əlizadənin müğənni kimi uğurlu vəsiqəsi olur. Mahnı bütün Azərbaycanda sevilməklə yanaşı dünyanın otuzdan çox ölkəsində də oxunmağa başlayır. O, həm də qadın müğənnilərlə duet ortağı kimi məşhurluq qazanmışdı. Könül Kərimova, Rahidə Baxışova, Mətanət İsgəndərli, Mənzurə Musayeva və Türkanə Həsənova ilə duetlər ifa edib, musiqi albomu buraxıb.Müğənni heç vaxt spirtli içki içməyib, siqaret çəkməyib. İdmanla məşğul olub, futboldan və güləşdən dərəcələr qazanıb.

"Gözlərimin yaşı", "Xallı qız", "Saçlarım bəyaz oldu", "Bizim uşaq dünyamız", "Harda qaldın", “Gül ki”, “Qaranquşlar gələndə” mahnıları ilə məşhurluq qazanıb. Bir müddət əvvəl müğənni haqqında ölüm xəbəri yayılmışdı, o, efirə çıxaraq bu xəbərin yalan olduğunu, sətəlcəm keçirib müalicə aldığını bildirmişdi. Səyyad Əlizadə sentyabrın 13-də Covid-19 xəstəsi kimi Zığda yerləşən modul tipli xəstəxanaya yerləşdirilir. 17 sentyabrda Mərkəzi Gömrük Hospitalına köçürülür, ECMO aparatına qoşulur. Lakin onun həyatını xilas etmək mümkün olmur. Müğənni 30 sentyabr 2021-ci ildə 63 yaşında vəfat edir. Onun vəsiyyəti Füzuli rayonunda valideynlərinin yanında dəfn olunmaq idi.

