AFFA-nın Hakimlər Komitəsinin sədri Frits Ştuxlik beynəlxalq təyinat alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, avstriyalı funksioner Macarıstan və Poşlanın 21 yaşadək futbolçulardan ibarət yığma komandaları arasındakı Avropa çempionatının seçmə qrup oyununda hakim-inspektor olacaq.

Qeyd edək ki, qarşılaşma oktyabrın 8-də keçiriləcək.

