Azərbaycan Milli Məclisinin deputatları Tural Gəncəliyev və Erkin Qədirli Avstriyanın paytaxtı Vyanada Ermənistandan olan siyasi partiyaların nümayəndələri ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə deputat Tural Gəncəliyev “Facebook” hesabında bildirib.

Onun sözlərinə görə, görüş Avstriya beyin mərkəzinin və dövlət qurumlarının təşkilatçılığı ilə keçirilib.

“Görüşdə post münaqişə dövrünə aid məsələləri müzakirə etdik”, - deyə T.Gəncəliyev qeyd edib.

