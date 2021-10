Türk futbolçu azərbaycanlı xanımla nişanlandı - VİDEO

Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçilərindən olan "Zirə" klubunda müdafiəçi kimi çıxış edən futbolçu Sərtan Taşkın evilik yolunda ilk addım atıb. Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, idmançı Selcan Nəcəfova adlı azərbaycanlı xanımla nişanlanıb. Cütlüyün yaxınlarının və ailə üzvlərinin iştirak etdiyi nişan mərasimi paytaxtın dəbdəbəli məkanlarından birində baş tutub. Sərtanla Selcanın nişanında artisti Aygün Kazımova da iştirak edib. O, cütlüyün şad gününndə müxtəlif ifalar təqdim edərək əsl səhnə şousu yaradıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.