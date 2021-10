Dəfn mərasiminə gələnlər GÖRDÜKLƏRİNƏ İNANMADI: Musiqi sədaları yüksəldi, insanlar... - VİDEO

Meksikanın Oaxaka əyalətində fabrik sahibi karlos Santiaqo Qomezin dəfn mərasimi qeyri-adi görüntülərə səhnə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tanınmış iş adamı hüznlə deyil, musiqi sədaları altında dəfn edilib.Yüzlərlə insanın iştirak etdiyi mərasimdə ansamblın səsləndirdiyi musiqi sədaları altında rəqs edilib. Rəqqaslar tabutu gəzdirərək, yerli adət-ənəni icra ediblər. İnsanların üzündə kədər hissinin olmaması diqqətdən yayınmayıb.

Qeyd edək ki, bu cür mərasim Oaxaka əyalətinində həyatını itirən tanınmış insanların ruhuna ehtiram əlaməti hesab edilir.

