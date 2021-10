Ekvadorlu yüngül atlet, 200 metr məsafəyə qaçışda 2019-cu il dünya çempionatının bürünc mükafatçısı Aleks Kinyones Quayakil şəhərində öldürülüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, idmançı dostu ilə birgə naməlum şəxslər tərəfindən güllələnib.

Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır, şübhəlilərin axtarışları davam edir.

Oktyabrın 22-də 32 yaşı olmuş A.Kinyones dünya çempionatının medalı ilə yanaşı, 2019-cu il Pan-Amerika oyunlarının da qalibi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.