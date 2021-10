Türkiyəli məşhur aktrisa Dilan Çiçək Dəniz irlandiyalı sevgilisi Tor Seavarssonla restoranın kişi tualetində pis vəziyyətdə yaxalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səslərdən narahat olan işçilər cütlüyün kişi tualetində olduğunu görüb.

Bundan sonra cütlük restorandan çıxarılıb.



Aktrisa ilə sevgilisinin öpüşərkən yaxalandığı iddia olunub.

