Dünyada COVID-19-a yoluxma və ölüm sayına görə, cədvəldə 5-ci yerdə dayanan Rusiyada ölüm sayı yenidən rekord vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə son sutkada 1123 nəfrə virusdan ölüb, 36 min 582 yeni yolxuma qeydə alınıb.

Bununla da, ölkədə virusa yoluxanların sayı 8 milyon 352 min 601 nəfər olub. 233 min 898 nəfər isə virusun qurbanı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.