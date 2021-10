Rusiya ordusunun Ukrayna ilə sərhədə “İsgəndər” raketlərini cəlb etdiyinə dair görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəsmi dairələr məsələyə münasibət bildirməyib. Qeyd edək ki, ötən gün Rusiyanın sərhədə tanklar göndərdiyinə dair görüntülər yayılmışdı.

Ukrayna ordusu “Bayraktar” PUA-sından Donbasa zərbə endirəndən sonra bölgədə vəziyyət gərginləşib. PUA rus texnikasını məhv edib.

