Məşhur rus tiktoker Ruslan Murodzhonzoda həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb onun sosial mediada paylaşdığı foto olub. Fotoda Ruslanın sevgilisi Anastasia ilə Qırmızı meydanda yaxınlıq etməsidir.

Tiktoker prezident iqamətgahı və Vasili Blajennı kilsəsinin yerləşdiyi ərazinin yaxınlığında sevgilisi açıq formada sevişdiyinə görə dəfələrlə üzr istəyib.

Lakin məhkəmə 10 ay iş kəsib.



