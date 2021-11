Manaf Ağayevdən ÜZÜCÜ XƏBƏR: Ağır xəstəliyə tutuldu?

Məşhur müğənni Manaf Ağayevin qaraciyər serrozundan əziyyət çəkdiyi barədə xəbərlər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, deyilənə görə sənətçinin səhhətindəki problem bir müddət əvvəl yaranıb. İddia olunur ki, bu səbəbdən də Ağayev mütəmadi olaraq Moskvaya gedir, orada müalicə alır.

Bununla bağı Qaynarinfo-ya açıqlamasında müğənni bildirib ki, özüm də sağlamam, yaxşıyam, əlayam.

"Xəstə adam toy apara bilməz. Üç ildə mənim yolum bircə dəfə Moskvadan düşüb. O xəstəliklər onu deyənlərin özünə nəsib olsun”.

