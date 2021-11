Cüdoçularımızın rəqibləri bəlli oldu

Noyabrın 5-də Bakıda start götürəcək cüdo üzrə Böyük Dəbilqənin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, üç gün davam edəcək yarışda Azərbaycan təmsilçilərinin də ilk rəqibləri bəlli olub.

Böyük Dəbilqədə ümumilikdə 29 ölkədən 196 cüdoçu (129 kişi, 67 qadın) çıxış edəcək.

Kişilər

60 kq

1/8 final. Balabəy Ağayev - Damir Meremov (Rusiya)

1/8 final. Rövşən Əliyev - Dilşot Xalmatov (Ukrayna)

1/8 final. Əhməd Yusifov - Ariunbold Enxtayvan (Monqolustan)

1/8 final. Turan Bayramov - Hayato Kondo (Yaponiya)

66 kq

1/16 final. İbrahim Əliyev - Yuji Aida (Yaponiya)

1/16 final. Tofiq Məmmədov - Danilo Xlopetski (Ukrayna)

1/8 final. İsmayıl İbrahimov - Baqrati Niniaşvili (Gürcüstan)

1/8 final. Orxan Səfərov - Baybol Uulu Salamat (Qırğızıstan)

73 kq

1/16 final. Rüfət Məmmədov - Ryo Tsukamoto (Yaponiya)

1/16 final. Telman Vəliyev - Lukas Vennokold (Almaniya)

1/8 final. Hidayət Heydərov - Mixel Adam (Almaniya) / Kornel Andries (Moldova) cütünün qalibi

1/8 final. Rüstəm Orucov - Uranbayar Odgerel (Molqolustan) / Ken Oyoşi (Yaponiya) cütünün qalibi

81 kq

1/8 final. Elcan Hacıyev - Xaknazar Nazarov (Tacikistan) / Yoşimiçi Kamoçi (Yaponiya) cütünün qalibi

1/16 final. Ömər Rəcəbli - Zebeda Rexviaşvili (Serbiya)

1/16 final. Hasil Cəfərov - Giqa Giqauri (Gürcütan)

1/16 final. Kərim Məmmədov - Murrentsen Battulqa (Monqolustan)

90 kq

1/16 final. Rüfət İsmayılov - Jamal Petqrave (Böyük Britaniya)

1/8 final. Vüqar Talıbov - Nemanya Maydov (Serbiya)

1/8 final. Məmmədəli Mehdiyev - Tengiz Batsayxan (Monqolustan) / Con Jayne (ABŞ) cütünün qalibi

100 kq

1/8 final. Adil Kərimli - Yan Rayder (Kanada)

1/8 final. Kənan Abdullaxanlı - Onise Seneblidze (Gürcüstan)

1/8 final. Ruslan Nəsirli - Zlatko Kumriç (Xorvatiya)

+100 kq

1/8 final. Hüseyn Məmmədov - Tyaqo Palmini (Braziliya)

1/4 final. Uşangi Kokauri - Camal Feyziyev / Tatsuru Sayto (Yaponiya) cütünün qalibi

Qadınlar

48 kq

1/8 final. Şəfəq Həmidova - Rafaela Batista (Braziliya)

1/4 final. Aişə Qurbanlı - Katarina Tanzer (Avstriya)

52 kq

1/8 final. Zeynəb Məmmədova - Annika Vurfel (Almaniya)

1/8 final. Ülviyyə Bayramova - Anastasiya Polikatpova (Rusiya)

57 kq

1/8 final. İçinxorlu Muntsxedev - Rafaela Silva (Braziliya)

63 kq

1/8 final. Aytac Qardaşxanlı - Qabriella Moraes (Braziliya)

70 kq

1/8 final. Südabə Ağayeva - Utana Terada (Yaponiya)

1/4 final. Günel Həsənli - Lara Çvetko (Xorvatiya).

