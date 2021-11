Millimizin futbolçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi "Legiya" bu gün Avropa Liqasında növbəti oyuna çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Polşa təmsilçisinin 4-cü turda "Napoli"ni qəbul etdiyi matçda Emreli fərqlənib.

O, 10-cu dəqiqədə komandasını irəli çıxarıb.

