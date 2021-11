Kosta Rika uşaqlar üçün koronavirus peyvəndini məcburi edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Peyvəndlər və Epidemiologiya üzrə Milli Komissiyası qərar verib.

Belə ki, Kosta-Rikada 18 yaşdan aşağı olanlar peyvənd olunacaqlar.

Qeyd edək ki, Kosta Rika uşaqlar üçün məcburi koronavirus peyvəndi tətbiq edən ilk ölkə olub.

