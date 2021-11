Konqo Demokratik Respublikasındakı Kivu gölündə həddindən artıq yüklənmiş, 120 sərnişini olan qayıq batıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə ən azı 10 nəfər ölüb, 50-yə yaxın insan isə itkin düşüb.

Qayıq ərazidəki bazardan gələn sərnişinləri apararkən baş verib.

Hazırda axtarış-xilasetmə əməliyyatı aparılır.

